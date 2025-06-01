وذكرت أنها ستنفذ مهام ميدانية لقوات الطوارئ الخاصة من أجل ضمان أمن الحجاج ومنع المتسللين والمخالفين من الوصول إلى المشاعر دون تصريح، جاء ذلك في مؤتمر صحافي خاص لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية الخاصة بموسم هذا العام.
إلى ذلك، في الأمس وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها الميدانية في حفظ أمن وسلامة الحجاج في الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في موسم حج هذا العام 1446هـ.
وقال وزير الداخلية: "بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت اليوم استعدادات قوات أمن الحج، وأعتز بما رأيته من جاهزية تامة، وإمكانات عالية، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتنا بتحقيق حج آمن وناجح على جميع الصعد".
إلى ذلك، تشدد وزارة الداخلية على أن قوات أمن الحج في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، كما أنها قادرة على التعامل بكل حزم وفاعلية مع كل ما من شأنه الإخلال بأمن الحجيج أو تعكير صفو أداء مناسكهم، بما يضمن لهم بيئة آمنة لأداء نسكهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: خطط أمنية محكمة لإدارة الحشود في منشأة الجمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.