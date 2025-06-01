شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة سلام لتعزيز سلامة العاملين في موسم الحج 1446هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة “سلام”؛ لتعزيز الالتزام بإرشادات السلامة للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية” أن المبادرة تشمل رحلة تفاعلية تقدم إرشادات السلامة للحجاج والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن عبر تطبيق “GOSI”؛ للاسترشاد بها في كل منسك من مناسك الحج، حيث تتضمن الرحلة، “دليل السلامة” الذي يشرح مفاهيم السلامة بأسلوب مبسط وشامل؛ ليسهّل فهم الإرشادات الأساسية والتعامل مع المخاطر المحتملة، إضافة إلى “المكتبة المرئية” التي تعد مرجعًا توعويًا بعدة لغات شاملةً لغة الإشارة، وتقدم شرحًا حول الإجراءات الوقائية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة عبر فيديوهات ومواد مرئية متنوعة.

وتتضمن رحلة “سلام”، دليلًا للطوارئ يُمكِن من خلاله الوصول السريع إلى أرقام الجهات المعنية بحالات الطوارئ والخدمات الأساسية مثل: المستشفيات والمرافق الصحية، وغيرها.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمبادرة “سلام” التوعوية، حيث قدمت “التأمينات الاجتماعية” ورش عمل لتعزيز التزام القائمين على خدمة ضيوف الرحمن بإرشادات السلامة والصحة المهنية التي شارك فيها أكثر من 110 منشآت، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في بيئات العمل، وحماية العاملين من الأخطار المهنية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية والإسهام في تقديم تجربة رقمية متميزة بسلام واهتمام.