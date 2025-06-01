شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل في مدرسة الموهوبين التقنية لخريجي المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بدء تسجيل خريجي المرحلة المتوسطة للالتحاق بمدرسة الموهوبين التقنية الثانوية للعام الدراسي 1447 هـ، وذلك ضمن مبادرة تنفذها وزارة التعليم بالشراكة مع “أكاديمية طويق”.

وبيّنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، أن مدرسة الموهوبين تعمل على تنمية الكفاءات الوطنية، وتأهيلها في مجالات التقنية المتقدمة، وتُعد نموذجًا تعليميًا متخصصًا يجمع بين المنهج الدراسي العام للمرحلة الثانوية، وبرامج تقنية متقدمة تشمل علوم الحاسب، والأمن السيبراني، والميكاترونيكس، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تهيئة جيلٍ واعد، يمتلك المهارات الرقمية والمعرفية اللازمة للمستقبل.

ودعت إدارة التعليم الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة الموهوبين التقنية إلى الاطّلاع على شروط القبول وإجراءات التسجيل عبر رابط الموقع .