شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس دولة ساموا المستقلة بذكرى استقلال بلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس تومالياي فانو فاليتوا سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس تومالياي فانو فاليتوا سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.