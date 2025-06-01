شكرا لمتابعة خبر عن مركبات إسعافية بعرض 80 سم ومراوح رذاذ لخدمة الحجاج في المواقع المزدحمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الهلال الأحمر عن استخدام وحدات استجابة سريعة عبارة عن مركبات إسعافية صغيرة بعرض لا يتجاوز 80 سم، تم تجهيزها لتكون قادرة على التحرك بسهولة في المواقع شديدة الازدحام وبين الحشود داخل المشاعر المقدسة وخاصة يوم عرفة.

وتم تزويد هذه المركبات الخاصة بمراوح رذاذ لتلطيف الأجواء ومساعدة الحجاج في مواجهة الحرارة، كما تم تهيئتها للأماكن الوعرة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الحالات الإسعافية الطارئة.

كما جرى تحويل عدد من عربات الجولف إلى مركبات إسعاف متنقلة لتعزيز سرعة الوصول وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في أقصر وقت ممكن.