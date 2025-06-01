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وزير الحج: تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع وزراعة 20 ألف شجرة.. فيديو

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وزير الحج: تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع وزراعة 20 ألف شجرة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عن وسائل للتيسير على الحاج وضمان أمنه وتعزيز راحته.

وقال وزير الحج والعمرة، خلال ندوة الحج الكبرى: “تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع وزراعة 20 ألف شجرة وإنشاء مسارات مطاطية للمشاة و15 وحدة إسعافية و71 نقطة تدخل سريع و64 مجمعا صحيا”.

وأضاف الربيعة: “ندوة الحج الكبرى منصة معرفية إسلامية رائدة تسلط الضوء على فريضة الحج ومقاصدها العظيمة”.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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