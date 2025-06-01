شكرا لمتابعة خبر عن استقبال أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم الأحد أولى دفعات الحجاج الفلسطينيين المستفيدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حيث وصل 500 حاج وحاجة من الضفة الغربية يمثلون ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن الدفعة الأولى من أصل 1000 حاج وحاجة، يتم استقبالهم هذا العام بناءً على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في بادرة إنسانية تجسد دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية وحرصها على تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية.

وعملت الوزارة، من خلال اللجان الميدانية التابعة للبرنامج، على توفير كافة الخدمات اللازمة منذ لحظة وصول الضيوف إلى أرض المملكة، مرورًا بإقامتهم في مكة المكرمة، ووصولًا إلى تنظيم تحركاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يضمن لهم أداء المناسك في أجواء إيمانية يسودها الهدوء والراحة.

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن هذا البرنامج المبارك يأتي امتدادًا للمواقف المشرفة التي تتبناها المملكة تجاه أبناء فلسطين، وانطلاقًا من رسالتها الإسلامية والإنسانية.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة وضعت خطة تنفيذية متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين خلال فترة استضافتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، موضحًا أن 14 لجنة تعمل على مدار الساعة لخدمة الضيوف، إلى جانب تنظيم برامج ثقافية وزيارات لمواقع تاريخية ومعالم حضارية في المدينتين المقدستين.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يُعد من أبرز المبادرات التي تعكس عناية المملكة الدائمة بضيوف الرحمن، إذ استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ آلاف الحجاج من مختلف دول العالم، تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسيدًا لمعاني الأخوة والتآلف بين الشعوب الإسلامية.

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