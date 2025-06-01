شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بالمشاعر المقدسة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، اليوم الأحد، على إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وقال وزير الصحة، خلال ندوة الحج الكبرى: “إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بنسبة 60% استعدادا للوقاية من ضربات الشمس المباشرة”.

وأضاف: “تحديد مقدار الاستطاعة الصحية للحج يتم من خلال تقييم المخاطر الوبائية على مستوى العالم”.