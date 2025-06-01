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وزير الصحة: إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بالمشاعر المقدسة.. فيديو

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وزير الصحة: إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بالمشاعر المقدسة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، اليوم الأحد، على إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وقال وزير الصحة، خلال ندوة الحج الكبرى: “إنشاء مستشفى إضافي بسعة 200 سرير ورفع الطاقة السريرية بنسبة 60% استعدادا للوقاية من ضربات الشمس المباشرة”.

وأضاف: “تحديد مقدار الاستطاعة الصحية للحج يتم من خلال تقييم المخاطر الوبائية على مستوى العالم”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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