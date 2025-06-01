مظلات تقنية وتوعية لحماية الحجاج من الإجهاد الحراري

حقائب طبية
يضع عناصر التجمع الصحي في المدينة المنورة أكياس الثلج الطبي على رؤوس ضيوف الرحمن تخفيفا لدرجات الحرارة التي قد يتعرض لها الحاج أو الزائر، ويتم توزيع الأكياس عليهم بالإضافة إلى المياه. كذلك يتم توزيع حقائب طبية ومظلات مزودة بالمراوح، بالإضافة إلى الحقائب التي تحتوي على أهم الأدوات التي يحتاجها الحاج عند تعرضه للإجهاد الحراري أو التسلخات، فضلا عن باركود بعدد من اللغات، لتثقيف الحاج بأهمية تجنب الإجهاد الحراري.
32 سريرا
أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة ميدانية، للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي بالتزامن مع توافد ضيوف الرحمن على المدينة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بشكل ملحوظ. وتضمنت المبادرة توزيع أكياس ثلج طبي، التي استفاد منها مئات الزوار للمسجد النبوي الشريف. كما أكمل التجمع استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريرًا لعلاج حالات الإجهاد وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية. وأطلق التجمع حملة توعوية وتثقيفية شاملة، تستهدف ضيوف الرحمن، لتعزيز الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة، والتنسيق مع هيئة تطوير المدينة لبث المواد التوعوية عبر حافلات النقل، بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية لفريق التوعية الصحية، تستهدف المواقع التي يوجد بها الحجاج.
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