الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج التابع لوزارة الإعلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج التابع لوزارة الإعلام.

وكان في استقباله لدى وصوله، وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الإعلام.

واطلع خلال الزيارة على أقسام وتجهيزات المركز الذي يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل الإعلامي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في إيصال صورة شاملة عن موسم الحج، وتقديم خدمة إعلامية وتوعوية متكاملة تواكب أعمال الجهات المشاركة، وتُيسّر وصول المعلومات والمستجدات من مصادرها الموثوقة إلى الإعلام المحلي والدولي.

ووقف خلال زيارته للمركز على مبادرة "ملتقى إعلام الحج" الذي يضم عددًا من المناطق، منها: منطقة "ترحاب" مُجهزة لاستقبال الزوّار، إلى جانب شاشات "نافذة الحج" حيث يشاهد الزائر من خلالها قصصًا وتجارب مؤثرة من الحج، ومنطقة "معرض التحوّل" التي تستعرض فيه 11 جهة حكومية وخاصة خدمات الحج بتجربة تفاعلية غامرة.

كما اطلع على "منصة الإحاطات الإعلامية" التي توحد العمل الإعلامي للأجهزة الحكومية المشاركة في موسم الحج، إلى جانب منطقة "مجتمع الإعلام" التي تقدم خدماتها للإعلاميين بأحدث التقنيات المبتكرة.

رافقه خلال الزيارة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.