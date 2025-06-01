شكرا لمتابعة خبر عن أول سيارة إسعاف مجهزة بأشعة مقطعية للحالات الحرجة في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تم تجهيز أول سيارة إسعاف متطورة مزودة بجهاز الأشعة المقطعية (CT Scan)، وهي السيارة الوحيدة من نوعها في المملكة والشرق الأوسط، والموجودة داخل الحرم المكي.

وتأتي هذه الخطوة النوعية ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الطارئة للمواطنين والزوار داخل أقدس بقاع الأرض، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين.

و تتيح هذه السيارة الإسعافية تشخيص الحالات الحرجة بدقة وسرعة عالية، مما يسرّع من اتخاذ القرارات العلاجية الحاسمة في الوقت المناسب.

ويُعد وجود جهاز الأشعة المقطعية داخل سيارة الإسعاف نقلة نوعية في مجال الرعاية الطبية الطارئة، حيث يمكن للطواقم الطبية إجراء الفحوصات التصويرية اللازمة للحالات الحرجة مباشرة في موقع الحادث أو داخل الحرم، دون الحاجة لنقل المريض إلى المستشفيات، مما يزيد فرص النجاة ويخفض من المضاعفات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من استراتيجية تطوير الخدمات الصحية الطارئة، وتحسين جودة الرعاية المقدمة في مناطق التجمعات الكبيرة، وذلك تزامنًا مع موسم الحج وعمرة رمضان.