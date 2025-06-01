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نصائح هامة للحفاظ على الأدوية من حرارة الشمس خلال الحج.. فيديو

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نصائح هامة للحفاظ على الأدوية من حرارة الشمس خلال الحج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قدمت شذا مراد، استشارية طب الأسرة، نصائح هامة للحفاظ على الأدوية من حرارة الشمس خلال موسم الحج.

وشددت على ضرورة عدم الأدوية في السيارة أو تحت أشعة الشمس أو تحت درجة حرارة عالية، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

كما نصحت باستخدم علب مبردة للإنسولين، وإجراء تحاليل سكر تراكمي وضغط قبل أسبوعين من القدوم إلى الحج.

وأكدت أن أمراض السكري والضغط لا تمثل عائق أمام الحاج في أداء المناسك، مشددة على زيارة الطبيب قبل السفر.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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