شكرا لمتابعة خبر عن فرحة سيدة جزائرية بتحقيق أمنيتها بالحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سيدة جزائرية تدعى “زوينة” عن سعادتها بتحقيق رغبتها بالحج، تلك الرغبة التي كانت ترغب في تحقيقها منذ سنوات.

وقدمت الحاجة شكرها لكل القائمين على الحج، مؤكدة أن اللحظة التي علمت فيها بأنها ستحج لا يمكن وصفها من شدة فرحتها وبكت، وفقا لما ذكرته بقناة “الإخبارية”.

وأضافت أنها جهزت الأوراق المطلوبة للحج، مقدمة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز على الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن.