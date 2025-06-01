انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: الرئيس الفرنسي ضحية "ممازحة زوجية ثقيلة".. و"دهس" يُعكِّر صفو احتفالات ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته.. و"ممازحة زوجية" ثقيلة -بحسب تعبيره- في لقطة مركبة من أربع صور شاليني ثيراسوبا/ رويترز

قرية سويسرية تُدفن تحت كتلة جليدية ضخمة انفصلت عن جبال الألب ألكسندر أجروستي/ فرانس برس

لقطة لموقع حادث الدهس الذي أُصيب فيه مجموعة من مشجعي ليفربول خلال احتفالات الفوز بالدوري الإنجليزي داني لوسون/ جيتي

عدد كبير من الفلسطينيين يحتشدون لتلقِّي المساعدات من إحدى المنظمات الخيرية في غزة مريم دقة/ أسوشيتد برس

فلسطينيون يُعبِّرون عن سعادتهم بعد حصولهم على الطحين والمساعدات في غزة حاتم خالد/ رويترز

طفل يحاول عبور شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي بالهند فرانسيس ماسكارينهاس/ رويترز

بقرة صغيرة تتفقد أمها التي نفقت خلال الفيضانات التي ضربت شرق كيمبسي في أستراليا هولي آدامز/ رويترز

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 7 صور: الرئيس الفرنسي ضحية "ممازحة زوجية ثقيلة".. و"دهس" يُعكِّر صفو احتفالات ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.