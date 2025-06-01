الأسبوع في 7 صور: الرئيس الفرنسي ضحية "ممازحة زوجية ثقيلة".. و"دهس" يُعكِّر صفو احتفالات ليفربول

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شاليني ثيراسوبا/ رويترز
ألكسندر أجروستي/ فرانس برس
داني لوسون/ جيتي
مريم دقة/ أسوشيتد برس
حاتم خالد/ رويترز
فرانسيس ماسكارينهاس/ رويترز
هولي آدامز/ رويترز
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