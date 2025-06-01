شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: 28 ألف زيارة تفتيشية في مكة المكرمة لمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 28,059 زيارة تفتيشية بمنطقة مكة المكرمة ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1446هـ تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.

وشملت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومواقيت الإحرام، والأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالعاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.

وتهدف الزيارات لمتابعة الوفرة العالية للسلع الغذائية والتموينية لضيوف الرحمن، والتحقق من التزام المنشآت التجارية وكافة منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.