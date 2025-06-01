إخماد حريق الأيام الـ5 بالمندق

من جهته أشاد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بجهود الدفاع المدني في السيطرة على حريق جبال دوس بمحافظة المندق، ومواصلة إخماده، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني والفرق المساندة من الجهات ذات العلاقة والمتطوعين، في الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه.
وكان أمير المنطقة قد تابع جهود إخماد الحريق منذ بدايته، ووجه بتقديم الدعم اللازم من آليات ومعدات وطائرات إطفاء، والمحافظة على سلامة المواقع المجاورة للحريق وتحييده، مع رفع تقرير مفصل عن مجريات الحدث، يشمل الملاحظات والدروس المستفادة، وذلك لتعزيز الجاهزية والوقاية في التعامل مع الحوادث مستقبلاً.
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