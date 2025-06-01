إخماد حريق الأيام الـ5 بالمندق

أعلن الدفاع المدني في وقت مبكر من صباح، أمس، السيطرة على حريق في أشجار وأعشاب بمحافظة المندق، واستمرار أعمال التبريد وتمركز الفرق في الموقع احترازيًا، دون إصابات، وذلك بعد عملية مضنية استمرت حوالي 5 أيام من الرش بالمياه عبر الجو والأرض بعد اندلاع عدة حرائق بحشايش يابسة في مواقع مختلفة بالمحافظة، طالت الغابات وساعد في الانتشار قوة الرياح، التي أدت إلى اتساع رقعة الحرائق ووصولها إلى مسافات كبيرة، وشارك في الإخماد جهات خدمية من حكومية وشركات، بالإضافة إلى فتح باب التطوع لعشرات المواطنين.

من جهته أشاد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بجهود الدفاع المدني في السيطرة على حريق جبال دوس بمحافظة المندق، ومواصلة إخماده، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني والفرق المساندة من الجهات ذات العلاقة والمتطوعين، في الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه.

وكان أمير المنطقة قد تابع جهود إخماد الحريق منذ بدايته، ووجه بتقديم الدعم اللازم من آليات ومعدات وطائرات إطفاء، والمحافظة على سلامة المواقع المجاورة للحريق وتحييده، مع رفع تقرير مفصل عن مجريات الحدث، يشمل الملاحظات والدروس المستفادة، وذلك لتعزيز الجاهزية والوقاية في التعامل مع الحوادث مستقبلاً.