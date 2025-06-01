شكرا لمتابعة خبر عن الأهازيج الوطنية تسبق العرض العسكري لقوات أمن الحج: وأمن الحج يا ملكنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رددت مجموعة من القوات المشاركة في تأمين موسم الحج لهذا العام الأهازيج الوطنية خلال التدريبات الاستعدادية التي سبقت العرض العسكري السنوي لقوات أمن الحج، في مشهد يفيض بالفخر بخدمة ضيوف الرحمن.

وتعالت صوت هتافات القوات خلال التدريبات قبيل بداية العرض العسكري لقوات أمن الحج مرددين: “وأمن الحج يا ملكنا، نعلن الجاهزية.”

وواصلت قوات أمن الحج أهازيجهم بصوتٍ مرتفع :” صاعقة شعار حديد ونار لا للموت لا للعار”، بحسب الإخبارية .

وجاءت هذه التدريبات في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية والتنظيمية لقوات أمن الحج، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة لهم .

وشددت القوات الأمنية أنها على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كل ما من شأنه تعكير صفو أمن الحجاج والتأكد من أدائهم مناسكهم بكل سهولة وراحة.

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