شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تنفذ 15 ألف زيارة تفتيشية بالمدينة المنورة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 15,550 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة المدينة المنورة .

ويأتي ذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1446هـ تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج.

وتضمنت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء والقبلتين، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين، والأسواق والمراكز التجارية، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمنطقة والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف.

والجدير بالذكر أن “التجارة” تواصل أداء مهامها خلال موسم الحج، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية حقوق المستهلكين.