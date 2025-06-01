شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يؤكد: المملكة ستدعم سوريا لإعادة إعمارها واستعادة مكانتها الطبيعية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على أن المملكة ستستمر في عم سوريا.

وقال بن فرحان في مؤتمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: “المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وأضاف أن المملكة بالتعاون مع قطر، ستقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا للعاملين في القطاع العام بسوريا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على بحث مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

كما أعرب وزير الخارجية عن سعادته بوجوده في دمشق، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياتهما لسوريا بالأمن والاستقرار والازدهار.

كما أشار إلى أن المملكة تثمن استجابة الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا، كما ترحب بالإعلانات المماثلة من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

واختتم تصريحه قائلاً: “المملكة تتطلع لتعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم النهوض الاقتصادي، لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية”.