شكرا لمتابعة خبر عن فرع البيئة برياض الخبراء يشارك في مهرجان ‏معية الخبراء.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشارك مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رياض الخبراء في مهرجان ‏معية الخبراء المقام في قرية الخبراء التراثية ، من خلال ‏جناح تعريفي عن الانشطة والخدمات التي تقدم للمزارعين يشتمل على عرض مرئي و مطبوعات ونشرات إرشادية ولوحات تعريفية.

كما قام رئيس مركز الخبراء الأستاذ خالد الصقر بزيارة الجناح خلال افتتاحه مهرجان معية الخبراء بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رياض الخبراء المهندس طارق العُمري.

وبين مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رياض الخبراء المهندس طارق العُمري أن مشاركة المكتب جاءت تعريفية للزوار وما يقدمه المكتب من خدمات معرباً عن شكره وتقديره لرئيس المركز على الزيارة ولمدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع على اهتمامه ومتابعته لكل ما يخدم المكتب من ضمنها هذه المشاركة .