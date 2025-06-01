شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف سبب العاصفة المفاجئة التي ضربت الإسكندرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن أسباب العاصفة المفاجئة التي ضربت مدينة الإسكندرية في مصر.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “شهدت الإسكندرية بمصر الشقيقة تقلبات جوية قوية، شملت رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة بحبات برد، من منتصف ليلة اليوم السبت 4 ذي الحجة الموافق 31 مايو.”

وأضاف: “السبب يرجع إلى تفاعل كتلة باردة مع كتلة رطبة، أدت – بمشيئة الله – لتشكل سحب رعدية عملاقة، المعروفة بغزارة أمطارها وشدة رياحها.”

وتسببت العاصفة في غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة والثلوج، كما تطايرت بعض الأسقف المعدنية للمحال التجارية، واندلعت النيران في سيارة، وتحطمت سيارتان أخريان جراء انهيار واجهة أحد العقارات تحت تأثير الرياح القوية.

وتعمل السلطات المحلية في الإسكندرية على إزالة آثار العاصفة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في عدد من المناطق الساحلية خلال الأيام القادمة.

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