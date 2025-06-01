شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من عم الطفل السعودي فيصل بعد العثور على جثته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّق الدكتور عبد الله الشريف، عم الطفل السعودي فيصل رمزي، على الوفاة المأساوية للطفل في نهر طرابزون بتركيا.

وقال الدكتور عبد الله في تصريحات لقناة العربية: “كان مفاجئاً ومؤلماً، فالطفل فيصل هو وحيد والديه”.

وفسّر ما حدث قائلاً: “كانت الأسرة جميعها في تركيا لمتابعة الحادث عن قرب، وقلوبنا كانت معلقة بأي خبر يبعث الأمل، لكن الفاجعة كانت أكبر منا”.

وأوضح الدكتور عبد الله أن أسرة الطفل فيصل قررت قضاء إجازة عائلية في طرابزون، غير أنها لم تتوقع أن ينتهي بها الأمر عند هذه الفاجعة”.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ التركية في مدينة طرابزون أخيراً على جثة الطفل فيصل رمزي الشيخ ميتاً في النهر، وفقاً لبيان منشور على موقع المدينة الإلكتروني، عقب عملية بحث استمرت 6 أيام.

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