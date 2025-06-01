شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يخطف الأنظار في الحرم بدعائه واستقباله المؤثر للحجاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف أحد رجال الأمن في الحرم المكي الأنظار، خلال استقباله حجاج بيت الله الحرام بعبارات الترحيب والدعاء، ما أثار إعجاب ضيوف الرحمن.

وأظهر مقطع فيديو، رجل الأمن وهو يقف على الحاجز لتنظيم دخول أفواج الحجاج، مرددًا: “أهلًا وسهلًا، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرًا”، في مشهد مليء بالود.

ولم يتردد العديد من الحجاج في التفاعل مع هذا الترحيب العفوي، حيث حرص البعض على مصافحته، فيما بادله آخرون الدعاء والتقدير امتنانًا لموقفه.

وحظي المقطع بتفاعل كبير، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بروح رجل الأمن وتعامله الذي يعكس قيم الحفاوة والاحترام التي يتحلى بها العاملون في خدمة ضيوف الرحمن.