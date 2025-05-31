100 مادة مخدرة ضبطت بالمنافذ خلال أسبوع

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1204 حالات ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 100 صنف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 708 من المواد المحظورة.

واردات وصادرات

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1933 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 39 صنفًا لمبالغ مالية، و23 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

حماية المجتمع

دعت الهيئة في الوقت نفسه الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910» أو عبر البريد الإلكتروني «zatca.gov.sa» أو الرقم الدولي «009661910»، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

مضبوطات

100 صنف من المواد المخدرة

708 من المواد المحظورة

1933 من التبغ ومشتقاته

39 صنفًا لمبالغ مالية

23 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها