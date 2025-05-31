318 ألف فسح صحي للمواشي

واصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) أعماله الميدانية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ سعيًا للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في موسم الحج، بكوادر بلغ عددها (220)، وأُصدرت أكثر من 318.906 فسوحات صحية للمواشي، وإجراء أكثر من 1.592 جولة رقابية على أسواق الماشية والمسالخ.

نواقل الأمراض

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن المركز قام بفِرقه الميدانية التي بلغت أكثر من 122 فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أسهمت في الكشف على أكثر من 946.062 رأسًا من الماشية، و2.568 جولة تقصٍ لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب رصد واستكشاف أكثر من 114.930 هكتارًا مساحة مستكشفة للجراد الصحراوي والجندب الأسود والنطاط حتى اليوم.

خطط تشغيلية

وأشار الغامدي، إلى أن هذه الأعمال الميدانية المكثفة تُجسد جاهزية كبيرة من الفرق الميدانية التي استعدت منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام، مبنيًا أن الجولات والفرق والأعمال الميدانية تعمل وفق خطط تشغيلية معدة ومعتمدة منذ بداية العام لضمان بدء سير الأعمال بانسيابية في موسم الحج، مؤكدًا أن المركز ومن أجل التأكد من جاهزية أعماله الميدانية في الاستكشاف والتقصي والمكافحة في الصحة النباتية والصحة الحيوانية وأعماله في المنافذ وأسواق النفع العام والمناطق المحيطة بمنطقتي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة أجرى عددًا من الفرضيات الميدانية التي استخدمت جميع التجهيزات المعدة لاستخدامها في العمل الفعلي مع الجهات المساندة لتحقيق أعلى درجات التنسيق المشترك والفعال.