مرحلة أولى لخيام الطابقين بمشعر منى

نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- المرحلة الأولى من مشروع الخيام ذات الطابقين بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 75% من إجمالي المشروع، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى إثراء تجربة الحاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة خدمات الإقامة في مشعر منى، بما يضمن بيئة سكنية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.

رغبات الحجاج

وتأتي المرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية على مساحة تسكين تتجاوز (20.000 م2) مكونة من أكثر من (40) مبنى، ومجهزة بأكثر من (550) دورة مياه، واستغرقت مدة تنفيذها ما يقارب (100) يوم، باستخدام تقنيات بناء متنوعة تسهم في تسريع عمليات التنفيذ، وتوفر حلولًا أكثر اعتمادية ومرونة لمواجهة تقلبات الطقس.

ويستهدف المشروع خلال موسم حج 1446هـ تسكين ما يقارب (8.000) حاج من داخل المملكة وخارجها ومن مختلف باقات الحج، مما يتيح الفرصة لاختبار فاعلية المشروع وملاءمته لرغبات الحجاج المتنوعة، تمهيدًا لدراسة التوسع فيه على نطاق أكبر في المشاعر المقدسة؛ ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل في موسم حج العام المقبل بطاقة استيعابية تصل إلى (20.000) حاج.

جودة الخدمات

ويُسهم المشروع في رفع جودة خدمات الإقامة في المشاعر المقدسة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، مع توفير بيئة سكنية منظمة وآمنة تدعم سلامة الحجاج وتلبي احتياجاتهم المختلفة، ويعزز خلق بيئة مناسبة لتأدية النسك بيسر وطمأنينة داخل المخيمات، مما يسهم في رفع مستوى رضا الحجاج عن تجربتهم، إلى جانب الإسهام في تحقيق استدامة الاستخدام الأمثل للمساحات.