رقابة على 30 ألف محل تجاري وغذائي

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج. وعملت الأمانة على زيادة عدد الفرق الميدانية وتوزيعها على مختلف المناطق والأحياء السكنية التي يوجد فيها الحجاج بكثافة عالية، لمتابعة أعمالها المتعلقة بالتراخيص والامتثال، ومراقبة الأسواق وسلامة الغذاء.

وأكدت الأمانة أن جميع المرافق وأماكن الخدمات والأسواق التجارية وعددها نحو 30 ألف في جاهزية تامة، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل خلال هذه الأيام على مدى اليوم، لمتابعة الأسواق والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، مثل المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والمخابز وغيرها، ومكافحة الظواهر السلبية والباعة الجائلين، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، لضمان تهيئة سبل الراحة للحجيج.