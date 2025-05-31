رقابة على 30 ألف محل تجاري وغذائي

وأكدت الأمانة أن جميع المرافق وأماكن الخدمات والأسواق التجارية وعددها نحو 30 ألف في جاهزية تامة، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل خلال هذه الأيام على مدى اليوم، لمتابعة الأسواق والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، مثل المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والمخابز وغيرها، ومكافحة الظواهر السلبية والباعة الجائلين، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، لضمان تهيئة سبل الراحة للحجيج.
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