أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية. وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات غير المرخصة.



كانت هذه تفاصيل خبر النيابة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.