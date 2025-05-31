الموارد البشرية تبدأ تنفيذ خطتها لموسم الحج

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ خطتها الموسمية لموسم حج هذا العام 1446هـ، عبر حزمة من المبادرات النوعية التي تغطي الجوانب الرقابية والتنظيمية والاجتماعية، وتواكب رحلة الحاج منذ وصوله إلى المشاعر المقدسة حتى مغادرته، في إطار جهودها المستمرة لتقديم خدمات تكاملية تعزز تجربة ضيوف الرحمن.

وقال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، رئيس اللجنة التنفيذية لموسم الحج بالوزارة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي: "إن الوزارة عملت منذ وقت مبكر على إعداد خطة تشغيلية شاملة لموسم حج هذا العام، ترتكز على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات منظمة وفعالة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء المهام الميدانية بكفاءة وجودة عالية".

تجربة الحاج

وأبان أن الخطة تضمنت حزمة من المبادرات النوعية المدعومة بتقنيات حديثة، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية، والاستجابة لاحتياجات الحجاج من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتم عبر فرق وطنية مؤهلة، تُدير العمليات وفق معايير واضحة للرقابة والتحسين المستمر.

وأكّد أن الوزارة تعمل بشكل مستفيض على تطوير أدواتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تعزيز تجربة الحاج، وتحقيق الامتثال التنظيمي، انسجامًا مع توجيهات القيادة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت الأيام الأولى من تنفيذ الخطة مباشرة مبادرة "أنورت" أعمالها في استقبال الحجاج بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى القادمين عبر منافذ مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ونجران، حيث جرى تنظيم العمل التطوعي ضمن مراكز التنمية لتقديم خدمات الضيافة، والإرشاد، والدعم الميداني، خصوصًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

سوق العمل

وفي الجانب الرقابي، شرعت الفرق الميدانية في تنفيذ الجولات التفتيشية لمتابعة مدى التزام المنشآت الواقعة في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بنظام العمل ولوائحه، بهدف رفع مستوى الامتثال وتنظيم سوق العمل خلال الموسم.

كما فعّلت الوزارة عددًا من المنصات الرقمية المخصصة لخدمة الحجاج من ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات الترجمة بلغة الإشارة، والدعم البصري للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد المواقع المهيأة، والدعم الفوري للحالات الطارئة، إلى جانب الإرشاد الأسري وخدمات التبليغ عن المخالفات.

وفي سياق تنظيم العمل، استقبلت منصة "أجير" طلبات المنشآت لتوظيف الراغبين بالعمل في المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين، من خلال ربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة لدى الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، كما أعلنت مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال أطفال الحجاج والمكلفين بالعمل؛ بما يمكّن ذويهم من أداء المناسك في أجواء مطمئنة، بإشراف كوادر تربوية مؤهلة، وضمن بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال بمختلف أعمارهم.