شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية تعلن بدء استقبال طلبات تشغيل مركبات الأجرة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل وإبداء الرغبة للشركات المحلية والدولية ذات الخبرة، وذلك لتشغيل عقود مركبات الأجرة في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز التنافسية في قطاع النقل داخل العاصمة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة النقل الحضري في الرياض، وتحسين تجربة المستخدم، من خلال استقطاب الشركات المؤهلة .