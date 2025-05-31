شكرا لمتابعة خبر عن بن فرحان يلتقي بالرئيس السوري في دمشق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم السبت، بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وذلك خلال زيارة رسمية يرافقه فيها وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى.

وضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، معالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد جلسة مشاورات موسعة مع الجانب السوري، لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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