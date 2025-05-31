شكرا لمتابعة خبر عن 12 مادة يُحظر دخولها إلى مطار المؤسِّس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة قائمةً بالمواد المحظور حملها عند القدوم إلى المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة.

وتشمل القائمة المحظورة عدداً من المواد التي تُصنف ضِمن المخالفات القانونية أو الأمنية، أبرزها المخدرات والخمور بكافة أنواعها، إضافة إلى الصواعق الكهربائية والأقلام أو النظارات المزوّدة بكاميرات، التي قد تُستخدم في أغراض غير قانونية، ومن المواد المحظورة الغليون الإلكتروني (الفيب) إذا كان يحتوي على نكهات بمواد محظورة، إضافة إلى بعض الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، والمعادن الثمينة المهربة كالذهب الخام، إلى جانب المواد الإباحية.

وشددت إدارة المطار على ضرورة التقيّد بالتعليمات، التي تشمل كذلك حظر إدخال العملات المزيّفة، وأدوات السحر والشعوذة، وكذلك المأكولات بكميات تجارية.