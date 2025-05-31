وأوضحت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة، تتمثل في تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار قائمة برامجنا، بعد ذلك اختيار برنامج الأضاحي، ثم اختيار نوع النسك المراد إخراجه، وتحديد عدده ثم توكيل المنصة، كما يمكن للمضحين متابعة حالة الطلب عبر المنصة أولًا بأول، مبينة أن البرنامج يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات المتبرعين، تشمل: الأضحية والهدي خلال موسم الحج، والفدية، والعقيقة، والصدقة على مدار العام.
ويأتي برنامج الأضاحي تسهيلًا لأداء النسك رقميًا للمضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات، وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلفت بإنشاء منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة، تسهم في تعزيز التحول الرقمي بالعمل الخيري بالمملكة، وتمكنت من إيصال أثر العطاء إلى ملايين المستفيدين، من خلال خدمات تبرع رقمية ميسّرة، وشراكات تنفيذية فاعلة، ما أسهم في تأكيد موثوقية التبرع، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة إحسان تستقبل طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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