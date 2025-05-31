منصة إحسان تستقبل طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عن استقبال طلبات الأضاحي لموسم حج 1446هـ، عبر خدماتها الرقمية المخصصة لأداء النسك الشرعي، وذلك بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، "أضاحي" أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتتيح هذه الخدمة للمضحين والحجاج إمكانية التوكيل بأداء النسك بسهولة وأمان، مع ضمان التنفيذ خلال الأوقات الشرعية، والتوزيع على مستحقيها.

وأوضحت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة، تتمثل في تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار قائمة برامجنا، بعد ذلك اختيار برنامج الأضاحي، ثم اختيار نوع النسك المراد إخراجه، وتحديد عدده ثم توكيل المنصة، كما يمكن للمضحين متابعة حالة الطلب عبر المنصة أولًا بأول، مبينة أن البرنامج يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات المتبرعين، تشمل: الأضحية والهدي خلال موسم الحج، والفدية، والعقيقة، والصدقة على مدار العام.

ويأتي برنامج الأضاحي تسهيلًا لأداء النسك رقميًا للمضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات، وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كُلفت بإنشاء منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة، تسهم في تعزيز التحول الرقمي بالعمل الخيري بالمملكة، وتمكنت من إيصال أثر العطاء إلى ملايين المستفيدين، من خلال خدمات تبرع رقمية ميسّرة، وشراكات تنفيذية فاعلة، ما أسهم في تأكيد موثوقية التبرع، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.