شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يؤم المصلين في المسجد الأموي خلال زيارته لدمشق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل دمشق في زيارة رسمية، يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي زيارة سمو وزير الخارجية امتدادًا لمواقف المملكة الداعمة لسوريا وشعبها الشقيق، وأيضًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وسوريا.

وأمّ صاحب السمو جموع المصلين في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، وذلك خلال زيارته الرسمية.

وكشف مقطع فيديو لحظة دخول سمو وزير الخارجية إلى الجامع الأموي في دمشق، وسط ترحيب حار من أبناء الشعب السوري.

وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت، في بيان، أن الوفد الاقتصادي رفيع المستوى سيعقد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، “تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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