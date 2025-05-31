شكرا لمتابعة خبر عن “سفارة المملكة في تركيا” تعزي أسرة الطفل المفقود وتبلغهم بالعثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت سفارة المملكة في تركيا، اليوم السبت، على العثور على جثمان الطفل فيصل الشيخ في طرابزون بعد عدة أيام من فقدانه.

وقالت السفارة في بيانها الجديد: “إشارة لبيان السفارة حول حادثة سقوط طفل سعودي في نهر ” هالديزان” في بلدة “أوزونغول” بالجمهورية التركية. تفيد السفارة أن السلطات المحلية التركية تمكنت بعد عمليات بحث مكثفة خلال الأيام الماضية من الوصول إلى جثمان الطفل – رحمه الله – وانتشاله”.

وأضافت: “وستتولى السفارة بالتنسيق مع أسرته والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة. وتعرب السفارة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسرته في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله شفيعاً لوالديه. كما تتقدم السفارة بخالص الشكر للسلطات التركية على ما قاموا به من جهود كبيرة في البحث عن الفقيد – رحمه الله – وانتشال جثمانه”.



