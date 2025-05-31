شكرا لمتابعة خبر عن تدخّل ومتابعة ذكية تنقذ حاجًا عمانيًا تعرض لجلطة حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساعد التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد الأنظمة الستة في نموذج الرعاية الصحية السعودي- في علاج حاج من سلطنة عمان أمس، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، وسيستكمل الحاج علاجه لمتابعة مناسكه، لتتم متابعته فيما بعد عبر الساعة الذكية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، يتابع حالة المستفيد، ومع التجهيزات الاستباقية للفرق الطبية المتخصصة، تم إجراء قسطرة قلبية طارئة (Primary PCI) شملت فتح الشريان الأمامي النازل (LAD) وتركيب دعامة دوائية، وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات.

وأضاف أن الحاج يخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة داخل وحدة العناية القلبية، وتشير المؤشرات الحيوية إلى استقرار تام في الحالة، دون وجود أي أعراض قلبية نشطة.

وبين التجمع الصحي أنه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المدينة، سيتم استخدام الساعة الذكية الطبية لمراقبة الحالة عن بُعد بعد خروج المريض، وهي إحدى تقنيات مركز الصحة الافتراضية، التي تتيح متابعة مستمرة وآمنة لمؤشرات المريض الحيوية مثل الضغط، والنبض، والأكسجة، والحرارة، مع الحفاظ التام على خصوصيته.

ويُجسد هذا النجاح مستوى الجاهزية العالية والكفاءة الاحترافية لفرق القلب بالمدينة، ويعكس التزامها بتقديم رعاية طبية تخصصية لحجاج بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ضمن رؤية صحية وطنية ترتقي بتجربة المريض وتعزز الاستجابة السريعة في اللحظات الحرجة