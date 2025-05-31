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لقطات لطائرة الخطوط السعودية بعد تعرضها لحادث تصادم أرضي

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  • لقطات لطائرة الخطوط السعودية بعد تعرضها لحادث تصادم أرضي 3/3

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الرياض - علي القحطاني - ‏أظهرت لقطات طائرة الخطوط السعودية من طراز B787-9 بعد تعرضها لأضرار نتيجة لإصطدام شاحنة بالجزء الخلفي من الطائرة.

ونتج الحادث عن قيام قائد الشاحنة بالضغط على دواسة الوقود بالخطأ بدلًا من الفرامل.

‏ووقع التصادم يوم 28 مايو أثناء توقف الطائرة في مطار هيثرو، وبسببه تم إلغاء الرحلة رقم SV106 والمتجهة إلى جدة.

‏ولا تزال الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-ARF والبالغة من العمر 8 أعوام متوقفة في لندن حتى اليوم.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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