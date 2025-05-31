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شكرا لمتابعة خبر عن لقطات لطائرة الخطوط السعودية بعد تعرضها لحادث تصادم أرضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات طائرة الخطوط السعودية من طراز B787-9 بعد تعرضها لأضرار نتيجة لإصطدام شاحنة بالجزء الخلفي من الطائرة.
ونتج الحادث عن قيام قائد الشاحنة بالضغط على دواسة الوقود بالخطأ بدلًا من الفرامل.
ووقع التصادم يوم 28 مايو أثناء توقف الطائرة في مطار هيثرو، وبسببه تم إلغاء الرحلة رقم SV106 والمتجهة إلى جدة.
ولا تزال الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-ARF والبالغة من العمر 8 أعوام متوقفة في لندن حتى اليوم.