شكرا لمتابعة خبر عن مدني الباحة يسيطر على حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سيطرت فرق الدفاع المدني‬⁩ بالباحة على حريق في أشجار وأعشاب بمحافظة المندق، واستمرار أعمال التبريد وتمركز الفرق في الموقع احترازيًا، بدون إصابات.

وباشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتواصل جهودها في عمليات الإخماد، مدعومة بآليات متقدمة وكوادر بشرية مدربة.

‎وكان قد أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أنه يباشر حريقًا في أشجار وأعشاب بجبل في محافظة المندق، مؤكدًا أن أعمال الإخماد ما زالت مستمرة.