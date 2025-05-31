شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية.

وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات غير المرخصة.