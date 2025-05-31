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العثور على جثة الطفل السعودي “فيصل” في طرابزون التركية

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العثور على جثة الطفل السعودي “فيصل” في طرابزون التركية

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الرياض - علي القحطاني - عثرت الأجهزة الأمنية في تركيا، اليوم السبت، على جثة الطفل السعودي فيصل الشيخ في طرابزون التركية.

وكان الطفل قد فُقد قبل عدة أيام في نهر “هالديزن” بمنطقة أوزونغول التركية، حيث قال عمه أن العائلة تعيش ساعات بالغة الصعوبة، لكنها تتمسك بالأمل بالله عز وجل ، مشيرًا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

وتُعد المنطقة المحيطة بموقع الحادث من أكثر المواقع الجبلية صعوبة، ما يضع فرق الإنقاذ أمام تحديات كبيرة في ظل سباق مع الزمن.

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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