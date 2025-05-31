شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثة الطفل السعودي “فيصل” في طرابزون التركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثرت الأجهزة الأمنية في تركيا، اليوم السبت، على جثة الطفل السعودي فيصل الشيخ في طرابزون التركية.

وكان الطفل قد فُقد قبل عدة أيام في نهر “هالديزن” بمنطقة أوزونغول التركية، حيث قال عمه أن العائلة تعيش ساعات بالغة الصعوبة، لكنها تتمسك بالأمل بالله عز وجل ، مشيرًا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

وتُعد المنطقة المحيطة بموقع الحادث من أكثر المواقع الجبلية صعوبة، ما يضع فرق الإنقاذ أمام تحديات كبيرة في ظل سباق مع الزمن.