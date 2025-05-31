شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة خاصة طريق الساحل الواصل إلى منطقة جازان، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.