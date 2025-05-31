شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين الخروف النعيمي والنجدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتمد المفاضلة بين الخرفان النجدي والنعيمي على نوع الاستخدام، لأن كلاهما من أشهر أنواع الغنم في الجزيرة العربية، ولكل منهما ميزات خصوصاً ونحن نستقبل عيد الاضحى المبارك الذي اعتاد فيها السعوديين الى شراء الاضاحي وذلك لكونه سنة عن الرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.

النعيمي:

الطعم: لحم النعيمي معروف بنكهته اللذيذة والدسمة، وغالبًا يُفضّل في المندي والمضغوط والمفطح.

الدهن: يحتوي على نسبة دهون أعلى، مما يعطيه طراوة ونكهة أقوى.

الطبخ: يفضل في الأطباق التي تتطلب نضجًا بطيئًا.

الإقبال: الأكثر طلبًا في الأسواق، خصوصًا في السعودية.

النجدي:

الطعم: لحمه أقل دسامة من النعيمي، لكنه غني بالبروتين.

الشكل: معروف بلونه الأسود وشكله الطويل والفخم، وغالبًا يُستخدم في المناسبات والمزاين.

الطبخ: يناسب الشوي والمقلقل والأطباق الخفيفة.

السعر: قد يكون أغلى في بعض المناطق بسبب الندرة أو المواسم.

الأفضل:

إذا كنت تبحث عن النكهة والدسم في الطبخ: النعيمي أفضل.

إذا كنت تفضل اللحم الأخف والأكثر بروتينًا أو تهتم بالشكل والمزاين: النجدي أفضل