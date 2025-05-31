شكرا لمتابعة خبر عن المسند : النهار يزداد تدريجيًا حتى موعد الانقلاب الصيفي 21 يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن النهار لا يزال النهار يزداد طولًا تدريجيًا على حساب الليل، مع تقدُّم الأيام نحو الانقلاب الصيفي في 21 ⁧‫يونيو‬⁩، حيث يبلغ طول النهار ذروته مقابل أقصر ليل في السنة.

‏وقال المسند في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن هذا التغير سيصل إلى ذروته عند الانقلاب الصيفي، وحينها، يتوقف ازدياد طول النهار مؤقتًا، ويبدأ منحنى الزمن في الانعكاس؛ إذ يبدأ الليل تدريجيًا في استعادة دقائقه من النهار.”

‏وأضاف:” يستمر هذا التوازن المتغير حتى يحل الاعتدال الخريفي في 23 ⁧‫سبتمبر‬⁩، حيث يتساوى الليل والنهار في الطول تقريبًا، إيذانًا ببدء مرحلة أخرى من فصول السنة.”

‏واختتم حديثه :” دورة متقنة ومحكمة تدل على عظمة الخالق القائل: ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

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