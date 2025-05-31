شكرا لمتابعة خبر عن أسعار الأضاحي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتفاوت أسعار الأضاحي في المملكة لعام 1446هـ (2025م) بناءً على نوع الأضحية، الحجم، والمنطقة. فيما يلي نظرة عامة على الأسعار التقريبية لبعض أنواع الأضاحي:

أسعار النعيمي :

يعتبر الخروف النعيمي من أكثر الأنواع طلبًا لجودة لحمه وطراوته ويتراوح بين 1,400 إلى 2,300 ريال .

أسعار النجدي:

يُعتبر الخروف النجدي من أجود الأنواع، لكنه أغلى من غيره ويتراوح بين 1,600 إلى 2,600 ريال .

أسعار الماعز:

يُعتبر الماعز أقل سعرًا، لكنه مناسب للأسر الصغيرة ويتراوح بين 900 إلى 1,400 ريال.

أسعار الإبل (الجِمال):

تختلف اسعار الإبل بحسب العمر والحجم، وهي أغلى أنواع الأضاحي ويتراوح بين 5,000 إلى 15,000 ريال .

أسعار الأبقار:

تُشترك غالبًا بين 7 أشخاص ويتراوح بين 6,000 إلى 12,000 ريال.

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