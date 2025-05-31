شكرا لمتابعة خبر عن إحصائية مرعبة: 65% من الشباب السعوديين بين 25 – 30 سنة عزاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت تقارير متداولة،إن 65% من السعوديين الذكور في الفئة العمرية 25-30 عاماً غير متزوجين، وهي نسبة مرتفعة تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل التركيبة السكانية والعلاقات الاجتماعية.

ارتفعت نسبة العزوبية بسبب

1. تكاليف الزواج المرتفعة والمهور، حفلات الزفاف، وتأثيث المنازل أصبحت عبئًا على الشباب.

2.الكثيرون يفضّلون إكمال التعليم و تحقيق الاستقرار المهني قبل الزواج.

3. زيادة نسب الوعي والاستقلالية، وأصبح الزواج قرارًا مؤجلًا وليس ضرورة ملحة.

4. صعوبة إيجاد الشريك المناسب و اختلاف التوقعات بين الجنسين، وتأثير وسائل التواصل على معايير الاختيار.