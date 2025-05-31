انت الان تتابع بالفيديو.. "الخليج 365" ترصد أجواء نهائي كأس خادم الحرمين مع جماهير الاتحاد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 مايو 2025, 10:41 مساءً

رصدت "الخليج 365" من قلب العاصمة الرياض فرحة جماهير نادي الاتحاد بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ إذ عاشت مع أنصار العميد لحظات التوتر والحماس التي رافقت الدقائق الأخيرة من النهائي الكبير أمام القادسية، الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتتويجه بثنائية تاريخية بعد حصد لقب دوري روشن أيضًا. وعبَّر الطفل مسفر لـ"الخليج 365" عن سعادته الغامرة قائلاً: "العميد يستحق أغلى الكؤوس. أنا فخور بفريقي"، بينما أكد المشجع علي الأسمري أن "الاتحاد جمع بين أقوى بطولتين هذا الموسم بفضل تكامل الإدارة وجهود اللاعبين ودعم الجماهير الوفية". وأشار إبراهيم الغفيلي إلى التوتر الذي عاشه قبل الهدف الثالث الحاسم، لكنه وصف لحظة التتويج بأنها "الأجمل في الموسم". أما عبدالله اليوسف فبارك لجماهير العميد قائلاً: "الاتحاد استحق التتويج بجدارة". وفي لقطة تُجسد الروح الرياضية هنّأ المشجع الأهلاوي علي الحريبي جماهير الاتحاد واصفًا الفريق بـ"البطل الحقيقي"، ومؤكدًا أن الاتحاد كان الطرف الأخطر منذ بداية اللقاء، وسعى لإنهائه مبكرًا. وجاء التتويج الكبير بعد أن سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، الكأس لفريق الاتحاد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في ليلة كروية تاريخية، احتضنها ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وبهذا الإنجاز اختتم الاتحاد موسمه بثنائية ذهبية مدعومًا بجماهير لا تعرف المستحيل؛ لتؤكد أن العميد عاد للواجهة بكل قوة، وأن الذهب لا يليق إلا بالكبار.

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