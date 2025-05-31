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ظهور خاص لـ صهر ترامب في نهائي كأس الملك

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  • ظهور خاص لـ صهر ترامب في نهائي كأس الملك 2/2

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت يعكس متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ظهر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي  دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا ترامب، جالسًا بجوار صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أثناء حضورهما نهائي كأس الملك بين فريقي الاتحاد والقادسية في مدينة جدة.

وأعاد هذا الظهور العلني تسليط الضوء على الروابط الشخصية والسياسية بين كوشنر وقادة المملكة، خصوصًا بعد الدور البارز الذي لعبه كوشنر خلال فترة إدارة ترامب في صياغة السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، بما في ذلك “اتفاقيات أبراهام” وتعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض.

يذكر أن حضور كوشنر للحدث الرياضي، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لا يقتصر فقط على كونه لفتة اجتماعية، بل يُقرأ أيضًا من زاوية دبلوماسية وشخصية، خاصة في ظل استمرار اهتمام كوشنر بالمنطقة عبر شركته الاستثمارية التي تركز على مشاريع استراتيجية في الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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