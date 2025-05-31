شكرا لمتابعة خبر عن حاجة من جمهورية التشيك: اعتنقت الإسلام بسبب القيم الأسرية الموجودة فيه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت حاجة من جمهورية التشيك عن الأسباب التي أثرت بها وكانت سببًا في دخولها الدين الإسلامي.

وقالت الحاجة، من خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية: “دخلت الإسلام من خلال صديقتي اليمنية وكنت ألاحظ تصرفاتها مع أسرتها وأعجبتني القيم الأسرية بينهما”.

وأكدت الحاجة أنها تعرفت على الإسلام من خلال شخصية صديقتها وتأثرت بها.

يذكر أن ميلوشا، من أب بوذي وأم مسيحية، قدمت ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وأكدت أنها تتمنى أن تلتحق باقي أسرتها بالإسلام.