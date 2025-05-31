شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: منصة إحسان توصل عطاياكم إلى مستحقيها بأمانة وكفاءة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، يوجه رسالة لمستخدمي منصة إحسان.

وقال المطلق في مداخلة مع قناة الإخبارية: “أقول لإخواني وأخوتي داخل المملكة أن هذه المنصة من أيديكم إلي أيدي المستحقين، مع سرعة فائقة وأمانة متميزة، نحمد الله تعالي علي هذه الطرق التي يدخل الإنسان بها لعبادة الله وهو في بيته”.

وتابع: “تلك المنصة المباركة يطمئن المتعامل معها لأن هديه وأضحيته تتولاها أيد أمينة، أنت تضعها في يد مستحقها وفق الفقه الإسلامي”.

“أخيرا أقول لأخوتي أطمئنوا‘ فإن هداياكم وأضاحيكم في أيد أمينة”.