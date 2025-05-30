شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حاج إندونيسي بعد توقف قلبه بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بفضل الله من إنقاذ حاج إندونيسي يبلغ من العمر (67) عامًا، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عن حالة فقدان وعي بالمسجد النبوي, وعلى الفور توجهت الفرق الإسعافية إلى الموقع ووُجدت الحالة مستلقية على الأرض دون نبض أو تنفس, وتمت الاستجابة خلال زمن قياسي بلغ (2:08) فقط، مما أتاح البدء الفوري في إجراءات الإنقاذ.

وأضاف أن الفرق باشرت فورًا تنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي، وتمكّنت -بفضل الله- من إعادة النبض واستقرار الحالة ميدانيًا، قبل نقلها إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويجسّد هذا التدخل جانبًا من الجاهزية العالية والسرعة الميدانية التي تتمتع بها فرق الهيئة، ضمن رسالتها الإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الإسعافية الفورية في أبرز المواقع الحيوية بالمنطقة.